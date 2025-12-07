Cassino lavori alla ‘Pio Di Meo’ | genitori e docenti lanciano appello in anonimato

È un grido di allarme quello che arriva dalla scuola ‘Pio Di Meo’ di Cassino. Genitori e insegnanti scelgono di parlare in anonimato, per timore di ritorsioni, raccontando mesi di disagi crescenti e condizioni scolastiche sempre più difficili.Le segnalazioni descrivono una scuola alle prese con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondisci con queste news

• MATCHDAY 120 minuti ci separano dal fischio d’inizio tra Cassino e Monterotondo. La partita si giocherà al Salveti ma a porte chiuse per inagibilita riscontrate dagli addetti ai lavori! Diciamo che ci continuano a servire il caffè con il sale ogni volta, ma c - facebook.com Vai su Facebook

Cassino, lavori e poco personale: pronto soccorso nel caos - Pazienti "parcheggiati" sulle barelle in corsia, personale sanitario costretto a visitare e cambiare i pazienti nei corridoi con l'ausilio di paraventi per mancanza di spazi, pochi medici e infermieri ... Lo riporta ilmessaggero.it

Frosinone, lavori e chiusura della galleria di Atina: Azione incalza e sprona i Comuni - Cassino: la federazione provinciale di Azione incalza e sollecita un interessamento delle istituzioni. ilmessaggero.it scrive

Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina - Resterà chiusa per tre mesi la galleria Capo di China, lungo la statale 749, la superstrada Sora- Si legge su rainews.it