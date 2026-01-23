Casoria tragedia evitata ma 15 famiglie sono senza casa | l' allarme lanciato da una coppia di sposini

A Casoria, un intervento di emergenza ha portato allo sgombero preventivo di edifici tra il civico 54 e 70 in via Cavour, coinvolgendo 15 famiglie. L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato una possibile tragedia, ma molte persone si sono ritrovate senza una sistemazione. La coppia di sposi che ha segnalato il rischio evidenzia l’importanza della prevenzione e della sicurezza negli edifici pubblici e privati.

