Casoria palazzi sgomberati per una perdita | fuori casa 15 famiglie Arrivano le autobotti

A Casoria, in provincia di Napoli, sono stati sgomberati alcuni palazzi a causa di una perdita idrica che ha reso inagibili le abitazioni. Quindici famiglie sono state evacuate e assistite dalle autorità. La Protezione Civile ha inviato autobotti per garantire l’approvvigionamento idrico e supportare i residenti durante questa emergenza.

Palazzi sgomberati a Casoria, in provincia di Napoli, per una perdita idrica. Sfollate 15 famiglie. La Protezione Civile invia le autobotti. Perdita d'acqua, 15 famiglie restano senza casa. A Casoria, nel quartiere di via Cavour, tra il civico 54 e il 70, quindici famiglie sono state evacuate a causa di problemi strutturali agli edifici. Casoria, rischio crollo di un palazzo in via Cavour: famiglie sgomberate per precauzione. Rischio crollo di un palazzo in via Cavour. Quindici nuclei familiari sono stati sgomberati in via precauzionale, per consentire verifiche.

