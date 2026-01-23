Palazzo crollato tragedia evitata grazie all’allarme lanciato da un giovane sposo

Un crollo di un edificio a Casoria, in provincia di Napoli, ha messo in pericolo molte vite. La tragedia è stata evitata grazie all’intervento tempestivo di un giovane sposo, che ha lanciato l’allarme, consentendo l’evacuazione. Questo episodio sottolinea l’importanza della prontezza e della collaborazione tra cittadini e autorità per prevenire eventi disastrosi.

Tempo di lettura: 3 minuti Poteva essere una tragedia il crollo del palazzo avvenuto stamattina a Casoria, in provincia di Napoli. Ma è stata evitata soprattutto grazie all’allarme lanciato da un giovane sposo, Domenico, residente nello stabile che si era accorto che, stranamente, le porte della casa in cui viveva non si chiudevano. Poi, altri condomini hanno avvertito dei boati, rumori sordi e visto crepe nel muro. E’ stato chiamato un ingegnere per un sopralluogo che ha accertato una vasta presenza d’acqua alla base dello stabile. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo sgombero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palazzo crollato, tragedia evitata grazie all’allarme lanciato da un giovane sposo Leggi anche: Tragedia evitata a Lanzada, massi ciclopici si staccano dalla montagna: nessun ferito grazie all’allarme partito dai sensori "Un miracolo": tragedia evitata a Massa San Nicola grazie al buon sensoUn episodio che mette in evidenza l'importanza del buon senso e della prontezza di intervento. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Crolla palazzo a Casoria, paura alle porte di Napoli: nessuna vittima; Crollo a Casoria, il sindaco: Lo sgombero ha evitato una tragedia ben più grave; Casoria, crolla il palazzo di via Cavour: l'evacuazione tempestiva ha evitato la strage; Roma | tragedia sfiorata in una casa a Tor Bella Monaca carabinieri salvano 61enne. Casoria, crolla un palazzo: tragedia evitata grazie all'allarme lanciato da un giovane sposoPoteva essere una tragedia il crollo del palazzo avvenuto stamattina a Casoria, in provincia di Napoli. Ma è stata evitata soprattutto ... msn.com Casoria, evitata tragedia: crolla un palazzo sgomberato per infiltrazioniUn Palazzo che era stato sgomberato preventivamente ieri sera per infiltrazioni di acqua è crollato ... msn.com Un Palazzo che era stato sgomberato preventivamente ieri sera per infiltrazioni di acqua è crollato #Napoli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.