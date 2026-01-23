Casoria Na si sbriciola palazzina di 4 piani tragedia evitata per l' allarme tempestivo dato da una coppia di sposini 15 le famiglie senza casa

A Casoria (Na), una palazzina di quattro piani si è sbriciolata durante la notte. La pronta segnalazione di una coppia di sposini ha evitato una tragedia, mentre 15 famiglie sono state evacuate precauzionalmente dagli edifici vicini, tra il civico 54 e 70 di via Cavour. L’incidente ha coinvolto un’area densamente abitata, evidenziando la necessità di interventi di sicurezza e monitoraggio.

Casoria (Na), si sbriciola nella notte una palazzina di 4 piani, la tragedia evitata per l'allarme tempestivo dato da una coppia di sposini, 15 le famiglie rimaste senza casa. Edificio sbriciolato Poteva essere una tragedia di proporzioni immense. Negli edifici interessati a vario titolo dal cedimento, che vanno dal numero civico 54 al 70 di via Cavour, nel popoloso comune alle porte di Napoli, risiedono infatti 15 nuclei familiari per 50 persone, allo stato rimaste senza casa. Uno degli edifici si è letteralmente sbriciolato durante la notte. A rischio di danni strutturali anche quelli adiacenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Casoria (Na), si sbriciola palazzina di 4 piani, tragedia evitata per l'allarme tempestivo dato da una coppia di sposini, 15 le famiglie senza casa Casoria, tragedia evitata ma 15 famiglie sono senza casa: l'allarme lanciato da una coppia di sposiniA Casoria, un intervento di emergenza ha portato allo sgombero preventivo di edifici tra il civico 54 e 70 in via Cavour, coinvolgendo 15 famiglie. Casoria, palazzi sgomberati per una perdita: fuori casa 15 famiglie. Arrivano le autobottiA Casoria, in provincia di Napoli, sono stati sgomberati alcuni palazzi a causa di una perdita idrica che ha reso inagibili le abitazioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Crolla nella notte uno dei palazzi sgomberati a Casoria | nessun ferito Evacuate 20 famiglie.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.