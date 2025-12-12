Elezioni FIA una farsa annunciata | Ben Sulayem resta il capo mondiale dei motori i rivali fatti fuori per regolamento

L’elezione del presidente della FIA si è conclusa con la riconferma di Mohammed Ben Sulayem, in un processo che ha sollevato dubbi sulla sua trasparenza. Con i rivali esclusi e un esito già deciso, l’evento si presenta come una farsa annunciata, alimentando sospetti sul regolare svolgimento delle elezioni e sul futuro del motorsport mondiale.

Farsa sub iudice, ma sempre farsa. Il voto di oggi per eleggere il presidente della FIA ha avuto l’esito già scritto, ovvero la riconferma di Mohammed Ben Sulayem. Non c’erano infatti altri candidati in corsa, ma non perché nessuno abbia voluto sfidare l’emiratino. Tutt’altro: gli sfidanti erano tre, tutti eliminati a causa di una norma del regolamento che sembra fatta apposta per favorire la conferma del presidente uscente. Si tratta della scelta dei vicepresidenti: ogni candidato deve dichiarare in anticipo quali saranno, pescandoli da una lista fornita direttamente dalla federazione, e dovranno provenire da sei diverse aree (Europa – due, Asia e Pacifico, Africa, Medio Oriente e Nord Africa, Sud America e Nord America). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it