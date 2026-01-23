Sono stati adottati nuovi provvedimenti disciplinari nell’ambito del caso Mendico, che coinvolgono anche la vicepreside e la responsabile di sede dell’istituto Pacinotti. La vicenda riguarda la tragica morte di Paolo Mendico, 14 anni, avvenuta l’11 settembre, nel primo giorno di scuola. Per aggiornamenti su questa notizia, abbonati a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono stati disposti nuovi provvedimenti disciplinari collegati alla vicenda di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni morto l’ 11 settembre, nel primo giorno di scuola. Dopo la sospensione già adottata nei confronti della dirigente scolastica dell’istituto “Pacinotti” di Fondi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrebbe previsto sanzioni anche per altre due docenti con incarichi di responsabilità. Sospensioni e decurtazione dello stipendio: chi è coinvolto. Secondo quanto riferito, la vicepreside dell’istituto sarebbe stata sospesa dall’insegnamento per 20 giorni, mentre per la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano la sospensione sarebbe di 10 giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Mendico: arriva la sospensione anche per la vicepreside e per la responsabile di sede dell’istituto Pacinotti

Scatta la sospensione per la dirigente del “Pacinotti”: provvedimento dopo l’indagine disciplinare sul caso di Paolo MendicoL'Ufficio scolastico regionale ha sospeso per tre giorni la dirigente dell’istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, in seguito a un’indagine disciplinare riguardante presunti episodi di bullismo.

Leggi anche: Morte Paolo Mendico, lettera aperta dell’Istituto Pacinotti: “Classe serena, studente integrato e niente atti di bullismo”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni; Quindicenne suicida a Latina, sospesa per tre giorni la preside della scuola; Caso Paolo Mendico, sospesa la preside del Pacinotti. Nei diari del 14enne: Umiliato dalla prof davanti alla classe; Paolo Mendico, sospese per 20 giorni la vicepreside e dieci la prof. Il papà: dovevano licenziarle.

Bullismo Scolastico: Il Caso di Paolo Mendico e le Responsabilità delle ScuoleRiflessione sul Bullismo: La Tragedia di Paolo Mendico, un Giovane di 14 Anni La storia di Paolo Mendico, un ragazzo di soli 14 anni che ha tragicamente deciso di togliersi la vita a causa di ripetuti ... notizie.it

Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorniIl ragazzo 14enne era una personaltà complessa, che avrebbe subito angherie e umiliazioni all'interno della scuola Pacinotti di Fondi, e che viveva con evidenti difficoltà ... rtl.it

Il caso di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita. Non solo la preside ma anche altri 2 docenti, la vicepreside e la responsabile della succursale della scuola di Fondi, sono stati raggiunti da un provvedimento. Lo riferisce il sindacato dirigenti scuola, se - facebook.com facebook

Il caso di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita. Non solo la preside ma anche altri 2 docenti, la vicepreside e la responsabile della succursale della scuola di Fondi, sono stati raggiunti da un provvedimento. x.com