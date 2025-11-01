Morte Paolo Mendico lettera aperta dell’Istituto Pacinotti | Classe serena studente integrato e niente atti di bullismo

«La morte di Paolo Mendico ha lasciato la scuola nello sconforto più totale – si legge nella lettera aperta –. Chiusa nel suo dolore, continua a chiedersi il perché di un gesto così disperato, ma non vi sono risposte facili, né immediate ». Nel testo si ricorda che poche ore prima Paolo aveva partecipato attivamente alla chat di classe, manifestando l' intenzione di essere presente l'indomani a scuola, « lì tra i suoi compagni, al suo solito posto in seconda fila ».

