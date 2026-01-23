carrarese empoli derby di fuoco ai marmi le due squadre divise da un solo punto

Stasera i Marmi ospitano il derby tra Carrarese ed Empoli, due squadre toscane divise da un solo punto in classifica. Nonostante le differenze nelle ambizioni di classifica, entrambe cercano punti importanti per rafforzare la propria posizione in Serie B. Una partita che promette equilibrio e intensità, con l’obiettivo di conquistare la supremazia regionale.

Le ambizioni di classifica sono ben diverse ma un solo punto le divide. Carrarese ed Empoli si scontrano questa sera per avere la supremazia toscana in Serie B. Lo fanno con stati d’animo opposti. Gli apuani di mister Calabro arrivano da tre risultati utili consecutivi ed in casa hanno perso una sola volta nelle ultime otto gare. Gli azzurri di Dionisi sono reduci dal doloroso ko interno col Sudtirol ma fuori casa nelle ultime due uscite hanno sbancato sia Mantova che Cesena. Le Carrarese ha numeri migliori sia nel possesso palla (49,70% contro 47,15%) che nei tiri totali (258 contro 216) e nella precisione dei passaggi (81% contro 79%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Carrarese "Occhio alla ripartenze dell’Empoli". Calabro prepara le contromosse per il derbyLa Carrarese si prepara al derby contro l’Empoli, concentrandosi sulle strategie di Calabro.

Carrarese L’obiettivo è raggiungere 23 punti. Resta da superare l’ostacolo Bari ai ’Marmi’La Carrarese mira a raggiungere i 23 punti alla fine del girone di andata, con l’obiettivo di superare Bari ai ’Marmi’.

