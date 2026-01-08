Carrarese L’obiettivo è raggiungere 23 punti Resta da superare l’ostacolo Bari ai ’Marmi’

La Carrarese mira a raggiungere i 23 punti alla fine del girone di andata, con l’obiettivo di superare Bari ai ’Marmi’. La squadra si prepara all’ultima giornata, cercando di ottenere il massimo risultato per migliorare la propria posizione in classifica e concludere il primo scorcio di stagione in modo positivo. Un successo potrebbe rappresentare un passo importante per il proseguimento del campionato.

Girare a 23 punti. L’obiettivo neanche troppo nascosto della Carrarese è quello di ottimizzare al massimo la giornata conclusiva del girone di andata dando un ultimo colpo di reni e di conseguenza un ulteriore salutare boccata d’ossigeno alla propria classifica. L’avversario, il Bari, è tosto ma in Serie B lo sono un po’ tutti. Gli azzurri confidano sul fattore campo, con lo stadio dei Marmi che dalla riapertura della curva nord è tornato ad essere una bolgia, e sull’ottimo lavoro che sta facendo la squadra in questi giorni. Va detto che, comunque vada, sarà impossibile superare il numero di punti dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

