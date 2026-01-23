Carolyn Smith e la lotta al tumore | Della Tac ho fatto un balletto Vi spiego perché la danza è una terapia

Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore. Nel dialogo con il Corriere della Sera, spiega come la danza sia diventata per lei una terapia, un modo per affrontare la malattia con forza e resilienza. La sua testimonianza evidenzia il ruolo positivo dell’arte nel processo di cura e di speranza.

“Avevo paura, così ho iniziato a muovere le mani, a respirare come se stessi danzando. La danza mi ha aiutata a non sentirmi solo una malata, ma una persona viva, presente, capace di reagire. Crea comunità, forza, speranza” Da oltre un decennio Smith convive con un carcinoma che l’ha colpita per la prima volta nel 2015 e recentemente ha ripreso il percorso di cura. Dopo diverse ricadute e cicli di terapia, la coreografa ha affrontato ovviamente esami complessi come la Tac, momento che ricorda con una straordinaria immagine, una metafora di un approccio mentale positivo nonostante paura e ansia. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

