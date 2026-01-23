Caroline Pagani | W il Sanremo dei Tenco

In questa intervista, Caroline Pagani, vincitrice della Targa Tenco 2025 per il miglior album a progetto, riflette sul valore della musica di qualità e sulla sua interpretazione della canzone d’autore. La premiazione, tra le più prestigiose nel panorama italiano, celebra artisti che pongono attenzione a contenuti profondi e socialmente impegnati, contrapposti alle tendenze più commerciali del Festival di Sanremo. Un’occasione per approfondire il ruolo di un’artista multidisciplinare nel contesto musicale attuale.

