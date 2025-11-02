Radio Teate on air sbarca a Sanremo | al teatro Ariston per il Premio Tenco 2025
Un’esperienza da protagonista quella di Radio Teate on air che ha partecipato al Teatro Ariston di Sanremo per il Premio Tenco 2025. La prestigiosa rassegna dedicata alla canzone d’autore si è svolta dal 22 al 25 ottobre facendo registrare un record di presenze e un tutto esaurito per gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Premio Tenco 2025 Premio alla Carriera: @toscadonati Radio Teate On Air presente ©?Tutti i diritti riservati ©? Video di @pasquale.elia.1 e @iamgianmarcogarofalo Ascoltaci su: www.radioteateonair.it #radioteateonair #radio #webradio #sanrem - facebook.com Vai su Facebook
È arrivato “On Air – Play Like a Deejay”: il gioco da tavolo di Radio Deejay! - Radio Deejay, in collaborazione con Asmodee Italia, lancia “ON AIR – Play Like a Deejay”, il party game ufficiale dedicato alla radio di via Massena pronto a sfidare milioni di music addicted di ogni ... Da deejay.it