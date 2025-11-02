Radio Teate on air sbarca a Sanremo | al teatro Ariston per il Premio Tenco 2025

Un’esperienza da protagonista quella di Radio Teate on air che ha partecipato al Teatro Ariston di Sanremo per il Premio Tenco 2025. La prestigiosa rassegna dedicata alla canzone d’autore si è svolta dal 22 al 25 ottobre facendo registrare un record di presenze e un tutto esaurito per gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

