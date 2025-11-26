Ucraina-Mosca Trump | Vicini all’accordo ma Ue fa pressione

Tv2000.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nei negoziati per una tregua tra Ucraina e Russia. Un piano di pace in 19 punti concordato dagli Usa. Sul campo, pero, si combatte ancora. Servizio di Caterina Dall’Olio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

