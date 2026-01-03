Trump attacca il Venezuela | il silenzio dei leader Ue di fronte all’aggressione

Dopo l’intervento statunitense contro il Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro, l’Unione Europea e l’Italia mantengono un atteggiamento di silenzio. Nessuna condanna ufficiale è stata espressa, nonostante le implicazioni sul rispetto del diritto internazionale e sulla stabilità regionale. Questa scelta solleva interrogativi sul ruolo e sulla posizione delle istituzioni europee di fronte a situazioni di tensione internazionale.

L’Ue e l’Italia restano in silenzio. Dopo l’attacco statunitense al Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro, nessuno in Europa ha il coraggio di condannare la violazione del diritto internazionale e l’aggressione voluta da Donald Trump. Al di là del giudizio sulla questione venezuelana, infatti, quel che resta è l’attacco degli Stati Uniti a uno Stato, in violazione del diritto internazionale, con tanto di obiettivi civili (come il Parlamento) colpiti, secondo quanto denunciato da Caracas. Nessuno, però, in Europa ha il coraggio di condannare quanto fatto da Trump. Tutti, ancora una volta, puntano solamente a non contraddire il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump attacca il Venezuela: il silenzio dei leader Ue di fronte all’aggressione Leggi anche: Meloni e Zelensky rafforzano il fronte diplomatico: “Roma è un partner chiave”. Trump attacca: “I leader europei sono deboli” Leggi anche: Trump attacca il presidente colombiano: «È il leader dei narcos» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; CNN: la CIA ha colpito un porto in Venezuela; Trump: «Colpito un grande impianto in Venezuela»; L'attacco segreto degli Stati Uniti in Venezuela: una nuova escalation nei Caraibi. Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Attacco al Venezuela, Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - “Gli Stati Uniti d’America hanno portato a termine con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presiden ... panorama.it

Venezuela, Trump rivendica l’attacco e annuncia: "Abbiamo catturato Maduro e sua moglie" - Trump rivendica un’azione su larga scala in Venezuela: Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese, attesa una conferenza. notizie.it

In modo unilaterale e senza aver avvertito il Congresso, Donald Trump attacca il Venezuela di Nicolas Maduro. L’esportazione della democrazia con le armi è il miglior regalo alle prossime dittature. La dottrina Trump porterà il mondo al tracollo. x.com

Money.it. . Trump attacca il Venezuela Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi alla Cbs News, il presidente Trump ha ordinato attacchi contro alcuni siti all’interno del Venezuela, tra cui strutture militari. Anche Fox News ha confermato il coinvolgiment - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.