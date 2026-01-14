Arsenale Water Show | lo spettacolo sull' acqua del Carnevale 2026

L'Arsenale Water Show, intitolato “Il Richiamo di Olympia”, è uno spettacolo dedicato all'acqua che si terrà nella Darsena Grande dell’Arsenale di Venezia durante il Carnevale 2026. Questa rappresentazione all'aperto unisce arte e natura, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva nel cuore della città. Un evento che valorizza le tradizioni veneziane e il rapporto unico con l'acqua, nel rispetto della storia e dell'ambiente locale.

