Carabinieri fuori servizio scopre un giro di droga | sequestrata coca e un ricco tesoretto

Un carabiniere fuori servizio ha scoperto un traffico di droga, sequestrando circa 1 kg di cocaina e un ingente patrimonio. È stato quindi arrestato un giovane di 25 anni, di origine albanese, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione testimonia l'attenzione delle forze dell'ordine nella prevenzione dei traffici illeciti.

È stato arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origine albanese, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che si trovava nel parcheggio adiacente a un esercizio commerciale, è stato notato da un brigadiere della Sezione Radiomobile del Comando di Foligno, libero dal servizio, mentre cedeva alcune dosi di droga a un 48enne del posto. Immediata la richiesta di intervento dei colleghi in servizio: insieme hanno fermato sia il venditore che l'acquirente. Durante la perquisizione sono stati sequestrati tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 2 grammi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Spaccio, blitz dei Carabinieri: sequestrata droga e denaroI Carabinieri di Avellino hanno condotto un blitz che ha portato al sequestro di droga e denaro.

