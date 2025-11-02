Catania arrestato un 24enne per spaccio | ha offerto droga a un poliziotto fuori servizio
L'intervento decisivo della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 24 anni, originario delle Mauritius, trovato in possesso di numerose dosi di marijuana e hashish pronte per la vendita. L'incontro sospetto in pieno centro. La sera di venerdì, un agente della Squadra Volanti, libero dal servizio, stava raggiungendo alcuni amici dopo il turno di lavoro quando, in largo Rosolino Pilo, è stato avvicinato da un ragazzo con uno zaino. Il giovane, che non conosceva l'agente, gli ha chiesto se "gli servisse qualcosa" per poi allontanarsi velocemente. Insospettito da quel comportamento, il poliziotto ha deciso di seguirlo fino a via Nicola Fabrizi, dove lo ha visto scambiare un oggetto con un altro individuo che si è subito dileguato.
