Mascio lascia Blu Basket | Dimissioni immediate Appello a Bergamo | Serve una casa per la squadra

Mascio lascia Blu Basket con dimissioni immediate, evidenziando le difficoltà organizzative dovute alla mancanza di un campo di gioco. Dopo la vittoria contro Verona, il patron ha annunciato il suo addio e l’appello a Bergamo per trovare una soluzione abitativa per la squadra, sottolineando le sfide logistiche che stanno affrontando. La decisione segna un cambiamento importante per il club e il futuro della squadra.

LA DECISIONE. Dopo il successo 87-82 su Verona, il patron annuncia l’addio: «Siamo senza campo, tutto è diventato difficile». Dopo la vittoria per 87-82 contro Verona nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio, arriva l’annuncio choc in casa Blu Basket. Il patron Stefano Mascio ha comunicato le sue «dimissioni immediate», spiegandone pubblicamente le motivazioni. Dapprima i complimenti alla squadra, «che lotta sempre, anche se con alti e bassi», poi la scelta sofferta. «Tutto è diventato difficile – ha spiegato Mascio – siamo qui a Monza perché siamo senza campo, ma questi ragazzi meritano di essere seguiti». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Clamoroso Blu Basket, Mascio lascia la carica di presidente: “Ho capito qual è il problema”Stefano Mascio ha annunciato le proprie dimissioni da presidente della Blu Basket Bergamo, spiegando di aver compreso le cause di alcune criticità interne.

