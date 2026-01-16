Irregolarità stop ai lavori nel cantiere della Bacci

Sono stati sospesi i lavori nel cantiere della scuola Bacci di Fermo, a seguito di controlli delle autorità. Tre persone sono state denunciate e sono state elevate sanzioni per oltre 50.000 euro. Il cantiere, finanziato con oltre 12 milioni di euro dal PNRR, rappresenta un intervento importante per la città. L’operazione ha evidenziato irregolarità nelle procedure e nei controlli di sicurezza, portando alla sospensione temporanea delle attività.

Tre persone denunciate, lavori sospesi e sanzioni per oltre 50mila euro: è il bilancio dei controlli effettuati sul cantiere della costruenda scuola Bacci, opera possibile grazie al più cospicuo finanziamento Pnrr tra i cantieri attivi in città, trattandosi di oltre 12 milioni di euro, per cui la notizia, diffusa ieri dalla Compagnia dei Carabinieri di Fermo, riguardo all'esito di un'operazione di controllo condotta in quel cantiere, che ha portato alla denuncia dei titolari di due imprese (una delle quali subappaltatrice) e di un operaio, con sospensione dei lavori, ha destato grande attenzione.

