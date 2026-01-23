Candelora quand’è e cosa dice il proverbio?

La Candelora si celebra il 2 febbraio ed è nota anche come la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio. Questa ricorrenza cristiana ricorda l’adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi. Il proverbio associato, “Se la Candelora si vede, l’inverno è alle spalle”, riflette la tradizione popolare di preannunciare il cambiamento stagionale in base alle condizioni del tempo in questa giornata.

La candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata i l 2 febbraio, chiamata anche Festa presentazione di Gesù al Tempio, nell'adempimento della Legge Giudaica riguardante i primogeniti maschi. La festa è anche detta della Purificazione di Maria poiché secondo l'usanza ebraica, dopo quaranta giorni dalla nascita di un maschio la madre, considerata impura, doveva recarsi al Tempio di Gerusalemme per purificarsi: il 2 Febbraio cade quaranta giorni dopo il 25 Dicembre (giorno della nascita di Gesù).

Candelora a un bivio: dice no al trasloco a Loreto, vertice decisivo in PrefetturaLa celebrazione della Candelora in Irpinia è al centro di un confronto importante, con una decisione imminente sulla sua possibile localizzazione a Loreto.

Argomenti discussi: Cerimonia della Candelora; La Candelora del 2026 senza la juta a Montevergine: L’arrivo dei pellegrini sarà un’occasione preziosa per riflettere; Festa di S.Agata, gli umori e le speranze di porta la candelora di Monsignor Ventimiglia; Vladimir Luxuria: Il senso della Candelora vive solo a Montevergine.

