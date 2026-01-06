Candelora a un bivio | dice no al trasloco a Loreto vertice decisivo in Prefettura

La celebrazione della Candelora in Irpinia è al centro di un confronto importante, con una decisione imminente sulla sua possibile localizzazione a Loreto. Il vertice in Prefettura, previsto nelle prossime ore, potrebbe delineare il futuro di questa tradizione. La questione coinvolge aspetti religiosi e sociali, e l’esito della discussione sarà determinante per la comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’incognita sulla celebrazione della Candelora resta al centro del dibattito religioso e sociale irpino, con una possibile svolta attesa nelle prossime ore a seguito di una conferenza stampa dell’Abate di Montevergine, Riccardo Guariglia. La questione ruota attorno all’ impossibilità di raggiungere il Santuario a causa della chiusura della strada, situazione che ha spinto l’Abate a ipotizzare un rinvio del rito della benedizione delle candele al mese di aprile. Guariglia ha inoltre espresso parere contrario all’ipotesi di trasferire l’effigie della Madonna, o una sua copia, presso la struttura di Loreto, motivando la decisione con ragioni di spazio e logistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Candelora a un bivio: dice no al trasloco a Loreto, vertice decisivo in Prefettura Leggi anche: Montevergine: dopo il vertice in Prefettura, l’obiettivo è la riapertura per la Candelora Leggi anche: Arriva l’ora dei lavori. Prefettura e questura si preparano al trasloco nell’ex Provveditorato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Candelora, cosa dice la tradizione sulla “profezia” di questa giornata. E il 3 febbraio si festeggia San Biagio - “Si fa bel de Candelora da l’inverno sèmo fòra, ma si piove o tira vento ta l’inverno sèmo dentro“. ilfattoquotidiano.it

