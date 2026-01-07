Cosa dice o non dice Netflix il nuovo episodio fake ending | tutti gli indizi sulla teoria Conformity Gate

Il Conformity Gate è una teoria che suggerisce come alcuni dettagli di Stranger Things possano indicare un nuovo episodio o un falso finale, senza conferme ufficiali da Netflix. In questa analisi, esamineremo gli indizi e le supposizioni più diffuse, distinguendo tra ciò che viene suggerito dai dettagli e ciò che rimane nel campo delle ipotesi, offrendo uno sguardo obiettivo sulle teorie che circolano online.

Tra tutte le teorie folli su Stranger Things – quella su Undici e Will cloni, o quella sul finale come allucinazione collettiva – il Conformity Gate le batte tutte. E la cosa pazzesca? Ha pure un senso. Tutto è iniziato quando qualcuno su Reddit ha scritto: «Se digiti "fake ending" su Netflix compare la locandina di Stranger Things con scritto "nuovo episodio"». E funziona davvero. La locandina dell'ultima stagione spunta fuori, con quella scritta "nuovo episodio" che fissa chi la guarda come a dire "ehi, non è finita come pensate". Test effettuati con account diversi hanno dato lo stesso risultato.

