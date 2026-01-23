campania allerta gialla dalla mezzanotte in alcune zone

La Protezione Civile della Campania ha diramato un’allerta gialla valida dalla mezzanotte di domani, 24 gennaio, in diverse zone della regione. L’avviso riguarda principalmente le aree della Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno, Matese, Penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele. La comunicazione invita alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni delle autorità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele). Si prevedono precipitazioni locali, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

