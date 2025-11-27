Meteo prorogata la criticità gialla solo in alcune zone della Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto Termina alle 14 di oggi l’allerta meteo diramata ieri dal Centro Funzionale della Protezione Civile: sulla gran parte del territorio regionale non si prevedono, infatti, criticità connesse al maltempo. Permane un “rischio residuo”, ossia la possibilità che si verifichino ancora smottamenti, caduta di massi, fenomeni franosi o lo scorrimento temporaneo dell’acqua piovana sulle superfici stradali, sulla zona di allerta 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Su questo settore, l’allerta meteo Gialla della Protezione civile regionale permarrà fino alle 14 di domani, 28 novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
