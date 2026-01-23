Cambia il dl Stupri | sparito il consenso secondo per secondo E la sinistra sclera

Il ddl contro la violenza sessuale presentato da Giulia Bongiorno modifica alcune disposizioni, tra cui l'abolizione del consenso espresso ogni secondo. La proposta ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici, tra cui Boldrini, Cucchi e Zan. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nel dibattito legislativo, aprendo riflessioni sulle modalità di definizione e tutela dei diritti in materia di violenza sessuale.

Il nuovo testo del disegno di legge presentato da Giulia Bongiorno smussa alcuni punti critici. Boldrini, Cucchi, Zan & C. strepitano. Come promesso alla fine dello scorso anno, il presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una nuova versione del disegno di legge sullo stupro. Erano stati fatti alcuni rilievi sulla formula precedente che prevedeva il principio del «consenso libero e attuale». Concetto definito troppo vago e, per questo, soggetto a troppe interpretazioni. Nella nuova versione, si inverte il paradigma e si parla di «dissenso». Nel nuovo testo si legge: «L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso». 🔗 Leggi su Laverita.info

Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo.

Il ddl sulla violenza contro le donne, presentato da Giulia Bongiorno, è stato modificato con l'eliminazione del concetto di "consenso" e l'introduzione del principio del "dissenso".

