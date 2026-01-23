23 01 – Ddl stupri Bongiorno cambia il testo | via consenso – A Davos nasce il Board of Peace – Oscar record di candidature per Sinners

Il ddl sulla violenza contro le donne, presentato da Giulia Bongiorno, è stato modificato con l’eliminazione del concetto di “consenso” e l’introduzione del principio del “dissenso”. Nel frattempo, a Davos si è costituito il Board of Peace e le candidature agli Oscar per il film Sinners hanno raggiunto un record. Queste notizie riflettono i principali sviluppi in ambito politico, internazionale e culturale.

Ddl Violenza donne, Giulia Bongiorno presenta il testo riformulato: al centro principio del “dissenso”. Opposizioni all’attacco: “Rottura senza precedenti, Meloni smentita”. A Davos nasce il Board of Peace. Trump: “È fra gli organismi internazionali più importanti”. Kushner mostra le slide di “New Gaza” con piani immobiliari. Record di candidature all’Oscar per l’horror “Sinners”, sfida tra Chalamet e Di Caprio per la statuetta di miglior attore protagonista. Questo articolo 2301 – Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via “consenso” – A Davos nasce il Board of Peace – Oscar, record di candidature per Sinners proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 23/01 – Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via “consenso” – A Davos nasce il Board of Peace – Oscar, record di candidature per Sinners Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola «consenso»Il ddl sulle violenze sessuali è stato modificato dalla presidente della Commissione Giustizia, Bongiorno, che ha eliminato la parola «consenso» dal testo. Ddl stupri, Bongiorno modifica il testo: cosa cambiaGiulia Bongiorno, senatrice relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di modifica al testo di legge. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Ddl stupri, il consenso non c’è più. La Lega dà il colpo di spugna; Ddl stupri, passo indietro che avrà effetti pericolosi; Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: ecco cosa cambia; Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso. Modifiche al DDL Stupri di Bongiorno: Analisi del Dibattito sul ConsensoApprofondiamo le ultime modifiche al disegno di legge sugli stupri e le relative reazioni politiche. In un clima di accese polemiche, il ddl sugli stupri ha subito modifiche significative, destando pr ... notizie.it Di Biase: Delusi e indignati dal voltafaccia della destra sul ddl stupriLa relatrice dem: Così tutto il peso è sulla donna. Una legge così è meglio non averla. Su questi temi serviva unità. Ha vinto la politica fatta da uomini ... repubblica.it Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola «consenso» Il testo era stato approvato, con l’accordo Meloni-Schlein, alla Camera con l’unanimità Una riformulazione che ha scatenato le polemiche. Il testo del ddl sulle nuove norme in materia di viole - facebook.com facebook Ddl stupri, Bongiorno cambia testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anni x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.