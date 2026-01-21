Sul mercato si intensificano le trattative: si cerca un terzino, con Kirwan in pole position, e un trequartista da aggiungere prima della chiusura della sessione. La Juve Stabia ha manifestato interesse per Torrasi, mentre le operazioni per un centrocampista, possibilmente una mezzala, potrebbero dipendere da eventuali cessioni. La settimana sarà decisiva per definire la rosa in vista della nuova stagione.

Un terzino da chiudere in settimana, un trequartista prima della chiusura de mercato. E il centrocampista, una mezzala, che potrebbe dipendere dalle cessioni. Riccardo Gaucci e il dg Borras ieri mattina hanno fatto il punto della situazione in merito alle trattative di mercato da portare a termine in questi ultimi dieci giorni di calciomercato. Il primo argomento è stato ancora la cessione di Giovanni Giunti: la società di Faroni continua ad alzare il muro di fronte alle offerte ricevute dal Padova. Gaucci ha provato a far capire al dg che sarebbe opportuno accettare l’offerta: la cessione darebbe la possibilità a Giunti di raggiungere la serie B e consentirebbe di fare cassa, in parte da investire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bari-Juve Stabia, Vivarini: "Ci serve una vittoria. Mercato? Il direttore non dorme la notte"Vincenzo Vivarini, tecnico di Bari, ha commentato in conferenza stampa la recente sconfitta contro la Carrarese, sottolineando l’importanza di ottenere una vittoria nella prossima partita contro Juve Stabia.

Leggi anche: Juve, Ottolini nuovo direttore sportivo: c’è l’accordo. Il mercato tra terzino e mediano

Argomenti discussi: Mercato. Cercasi terzino: piace Kirwan . Per Torrasi bussa la Juve Stabia

La Fiorentina cerca Baldanzi ed El Shaarawy, alla Roma piace Fortini: le ultimeStando a La Nazione, ai viola interessano i due giocatori offensivi dei giallorossi. Dall'altra parte è il terzino classe 2006 l'osservato speciale ... ilromanista.eu

Calciomercato, il Manchester United non apre per Zirkzee. Ala cercasi Il Romanista (S.Valdarchi) La pista per l'olandese è chiusa: lo conferma Massara. La priorità rimane l'esterno sinistro: Bailey sempre più out, si tratta per Fortini. Per il difensore al momento t facebook