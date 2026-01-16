Calciomercato serie C il Perugia ha preso Stramaccioni | difesa sistemata

Il Perugia ha ufficializzato l’ingaggio di Stramaccioni, rafforzando il reparto difensivo. Dopo aver maturato esperienza nel settore giovanile e aver attraversato diverse realtà italiane, l’allenatore torna in serie C con l’obiettivo di contribuire alla crescita della squadra. L’arrivo di Stramaccioni rappresenta un passo importante per la società, che punta a consolidare la posizione attraverso un progetto solido e mirato.

È uscito poco fa dalla sede sociale sorridente ed emozionato: dopo tanta gavetta nel settore giovanile ed un girovagare non certamente breve per l'Italia può coronare il sogno di giocare in pianta stabile in prima squadra con la squadra del suo cuore.Diego Stramaccioni, classe 2001 e assisiate di.

Calciomercato serie C, il Perugia ora lavora sulle uscite: Giraudo verso il Casarano - L'esterno, che da tempo non trova spazio nella formazione iniziale, è in procinto di trasferirsi in Puglia. perugiatoday.it

