Joao Victor de Souza Menezes, noto come Souza, ha firmato con il Tottenham, lasciando il Santos. Il calciatore, che in passato era stato accostato anche al Milan, prosegue così la sua carriera nel campionato inglese. Questa operazione rappresenta una nuova tappa per Souza, che continua a cercare spazio a livello internazionale. La sua scelta di trasferimento riflette l’interesse dei club europei verso giovani talenti brasiliani.

Joao Victor de Souza Menezes, conosciuto da tutti come Souza, si è trasferito al servizio del Tottenham, in Premier League. Il giovane difensore classe 2006, in passato era stato accostato più e più volte al Milan di Massimiliano Allegri, ma per lui il destino ha riservato altro. Ecco, di seguito, il comunicato del club inglese: (Fonte Tottenhamhotspurs.com) - "Siamo lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Santos, squadra brasiliana di Serie A, per il trasferimento di Souza. Il diciannovenne ha firmato un contratto a lungo termine con il Club. Souza ha dichiarato: "È una sensazione incredibile entrare a far parte di un club così importante come gli Spurs. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, niente Milan per Souza: dal Santos al Tottenham

Calciomercato Milan, si allontana Souza: secondo Romano il Tottenham avrebbe chiuso l’accordo col SantosSecondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Souza del Santos sembra aver raggiunto un accordo con il Tottenham, allontanandosi così dalla possibilità di vestire la maglia del Milan.

Calciomercato: perso Arizala, il Milan vira su Souza. Prima offerta al Santos: le ultime newsIl Milan ha deciso di puntare su João Victor de Souza Menezes, difensore classe 2006 del Santos, dopo aver perso Juan David Arizala, che sembra aver scelto l'Udinese.

