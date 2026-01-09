Calciomercato Milan si allontana Souza | secondo Romano il Tottenham avrebbe chiuso l’accordo col Santos
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Souza del Santos sembra aver raggiunto un accordo con il Tottenham, allontanandosi così dalla possibilità di vestire la maglia del Milan. La trattativa tra il Tottenham e il giocatore sembra aver preso una direzione definitiva, segnando un passo importante nel calciomercato estivo. Restano da attendere eventuali aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse delle parti coinvolte.
Secondo quanto scritto dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Souza del Santos sarà un giocatore del Tottenham. Era un esterno seguito anche dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
