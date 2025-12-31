Calciomercato | perso Arizala il Milan vira su Souza Prima offerta al Santos | le ultime news

Il Milan ha deciso di puntare su João Victor de Souza Menezes, difensore classe 2006 del Santos, dopo aver perso Juan David Arizala, che sembra aver scelto l'Udinese. La squadra rossonera ha presentato la prima offerta per il giovane talento brasiliano, in vista della sessione di mercato invernale. Si attendono aggiornamenti sulle trattative e sui prossimi sviluppi.

Sfumato Juan David Arizala, che sembra aver scelto l'Udinese, il Milan ha rivolto le proprie attenzioni, per il calciomercato invernale, a João Victor de Souza Menezes, un classe 2006 di proprietà del Santos. Ecco le ultime news.

Moretto: “Arizala al Milan a rischio: ecco perchè” - Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il proprietario del canale insieme a Matteo Moretto hanno parlato della trattativa tra il Milan e Arizala, giovane terzino sinistro 2005 colombiano, che potrebbe ... milannews.it

L'Udinese soffia Arizala al Milan. Fabrizio Romano: "Offerto posto in prima squadra" - Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano l'Udinese si è inserito nell'affare tra Milan ed Independiente Medellin per il terzino colombiano Juan Arizala: ... milannews.it

