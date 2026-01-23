Il trasferimento di Abraham all’Aston Villa segna un nuovo capitolo nel calciomercato della Juventus. Per Mateta, questa operazione potrebbe significare una maggiore stabilità nella rosa del Crystal Palace, aumentando le possibilità di conferma e spazio in squadra. In questo articolo analizziamo le ultime novità e le implicazioni di queste mosse sul futuro dei giocatori coinvolti.

Calciomercato Juventus, con Abraham all’Aston Villa per Mateta si avvicina la permanenza al Crystal Palace. Molto dipenderà dai bianconeri. Il futuro di Abraham sarà ancora una volta in Inghilterra. L’attaccante ha praticamente raggiunto l’accordo con l’Aston Villa e il Besitkas ha dato il via libera al trasferimento sulla base di 21 milioni di euro più il cartellino di Ozcan. La fumata bianca cambia il futuro di Mateta e si intreccia anche con il calciomercato della Juventus. L’attaccante del Crystal Palace era l’obiettivo numero uno dei Villans in caso di mancata intesa per Abraham, ma ora visto l’accordo difficile che gli inglesi vadano su di lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Abraham va all’Aston Villa: cosa cambia per Mateta. Le ultimissime

Calciomercato Roma, Bailey torna all’Aston Villa? Emery valuta anche AbrahamL'Aston Villa di Emery sta valutando due mosse nella sessione di calciomercato: il ritorno di Leon Bailey dal prestito alla Roma e l'eventuale trasferimento di Tammy Abraham nel club inglese.

Mateta Aston Villa, il club inglese si inserisce nella corsa per l’attaccante. Pronta la sfida alla Juve. Le ultimissimeMateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus.

