Mateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus. La società inglese valuta eventuali sviluppi, considerando le sfide affrontate da Abraham. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma l’interesse verso il giocatore si fa strada nel mercato estivo. Seguiranno aggiornamenti sulle possibili trattative e sui futuri sviluppi di questa candidatura.

Mateta Aston Villa, gli inglesi sono interessati all’attaccante dopo le difficoltà per Abraham. E la Juve resta interessata al giocatore. I dettagli. Il mercato della Premier League entra in una fase cruciale e i movimenti delle squadre londinesi e di Birmingham iniziano a intrecciarsi in un valzer di punte davvero interessante. Al centro di questo scenario troviamo l’operazione Mateta. Secondo quanto riferito da David Ornstein, il club di Birmingham ha messo gli occhi sul centravanti francese per rinforzare il proprio reparto d’attacco. L’Aston Villa esprime interesse per Jean-Philippe Mateta e sfida la Juventus nella corsa all’attaccante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mateta Aston Villa, il club inglese si inserisce nella corsa per l’attaccante. Pronta la sfida alla Juve. Le ultimissime

Malen Juve, i bianconeri sfidano un altro club di Serie A per il giocatore dell’Aston Villa. Le ultimissime sulla trattativaLa Juventus si interessa a Malen, attaccante dell’Aston Villa, valutando un possibile trasferimento.

Dragusin, il ritorno in Serie A si allontana? Questo club sfida la Roma nella corsa all’ex Juve. Le ultimeDragusin, ex difensore della Juventus, potrebbe non tornare in Serie A a breve.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il piano della Juventus per l'attaccante a gennaio: Mateta resta il primo obiettivo, En-Nesyri è l'alternativa al francese; Juve: pronto il rilancio per Mateta, obiettivo averlo già per il Napoli; Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Il Toro va su Simic. E Guardiola vuole anche Vinicius; Juventus, Mateta subito: l'offerta al Crystal Palace è pronta. Il PSG soffia il talento Dro Fernandez al Barcellona.

Juventus, in stand-by l'operazione Mateta. Sul francese ora si fa sotto l'Aston Villa - La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo. L’obiettivo principale resta Jean-Philippe Mateta, ma la trattativa. tuttomercatoweb.com

L’Aston Villa irrompe per Mateta: le ultime novità - Stando a quanto afferma The Athletic, l'Aston Villa si sarebbe fatto avanti per arrivare a Jean-Philippe Mateta che interessa anche alla Juventus. Nel frattempo, il Crystal Palace ... tuttojuve.com

La #Juventus spinge per #Mateta Il francese è il primo nome per rinforzare l’attacco: formulata questa nuova offerta a #CrystalPalace secondo Tuttosport #Calcionews24 - facebook.com facebook