Calciomercato Inter offerta ufficiale del Besiktas per Luis Henrique I dettagli

Il Besiktas ha presentato un’offerta ufficiale per Luis Henrique, attualmente in forza all’Inter. La trattativa è in fase preliminare e si attendono ulteriori sviluppi. La società turca ha manifestato interesse per il giocatore, valutandolo come possibile rinforzo nel reparto offensivo. Restano da definire i dettagli dell’operazione, mentre le parti dialogano per trovare un accordo soddisfacente.

