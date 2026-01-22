Calciomercato Inter il Besiktas vuole Luis Henrique | pronta offerta da…

Il Besiktas si interessa nuovamente a Luis Henrique, calciatore dell’Inter, e si prepara a presentare una nuova offerta. La società turca ha manifestato interesse concreto per il giovane attaccante, riaccendendo le possibilità di un trasferimento. Restano da seguire gli sviluppi della trattativa, mentre l’Inter valuta le proprie opzioni in vista di eventuali cessioni.

Calciomercato Inter. Il Be?ikta? torna con decisione su Luis Henrique e prepara una nuova offensiva nei confronti dell’Inter. Dopo anni senza un vero punto di riferimento su quella corsia, il club bianconero ha individuato nel brasiliano il profilo ideale per dare finalmente identità e qualità alla fascia. Secondo quanto filtra dalla Turchia, il Be?ikta? è pronto a riproporre una formula già discussa in passato: prestito con diritto di riscatto, soluzione che consentirebbe di diluire l’investimento e valutare il rendimento del giocatore nel contesto della Süper Lig. Henrique, 24 anni, viene considerato un esterno offensivo completo, capace non solo di saltare l’uomo ma anche di partecipare alla costruzione del gioco, una caratteristica ritenuta fondamentale dallo staff tecnico.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, l'offerta assurda del Besiktas per Luis Henrique | CM.IT

Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Luis Henrique: Besiktas interessato ma… La ricostruzione

