Inter l’offerta assurda del Besiktas per Luis Henrique | CMIT
Il Besiktas ha presentato un'offerta significativa per Luis Henrique, il giovane brasiliano acquistato l’estate scorsa per 25 milioni di euro. Attualmente, il giocatore rimane nel mirino del club turco, che sta valutando la proposta. La situazione resta in evoluzione, ma al momento non ci sono conferme di un trasferimento imminente.
Il club turco si è mosso per il brasiliano, l’estate scorsa costato 25 milioni bonus inclusi Luis Henrique non si muove, almeno per ora. Considerato l’infortunio di Dumfries, il cui rientro è previsto a marzo, adesso l’ Inter ha solo lui come laterale destro di ruolo. Non a caso ha giocato sempre da titolare le ultime otto partite, con Chivu che ha chiesto un nuovo rinforzo. Sfumato Cancelo, però, i nerazzurri non hanno affondato il colpo per altri terzini. Inter, l’offerta assurda del Besiktas per Luis Henrique (AnsaFoto) – Calciomercato.it La stagione fin qui di Luis Henrique è stata tutt’altro che positiva, ciononostante l’ex Marsiglia continua ad avere diversi estimatori in giro per l’Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
