Vertice Inter Chivu ecco le richieste fatte dal tecnico nerazzurro | dal tema rinnovi a Frattesi fino al possibile ritorno di Perisic

Il tecnico dell’Inter, Chivu, ha incontrato la dirigenza per discutere delle strategie di mercato. Durante il vertice, sono state affrontate varie tematiche, tra cui i rinnovi contrattuali, l’acquisto di Frattesi e un possibile ritorno di Perisic. Ecco i dettagli delle richieste avanzate dal tecnico nerazzurro e le prospettive per il mercato estivo.

Inter News 24 Vertice Inter Chivu, il tecnico nerazzurro ha parlato con la dirigenza e avanzate le richieste sul mercato: ecco i dettagli. Nelle scorse ore, la sede dell’ Inter è stata teatro di un vertice fondamentale tra i vertici di Oaktree, la dirigenza nerazzurra e l’allenatore Cristian Chivu. Come riportato da Pasquale Guarro su calciomercato.com, l’incontro è servito per delineare le strategie degli ultimi dieci giorni di mercato e, soprattutto, per gettare le basi della prossima stagione. La proprietà americana ha ribadito la necessità di creare risorse e non sprecarle, puntando su investimenti bilanciati: « Gli investimenti di oggi influenzano quelli del domani e dietro c’è una macchina che va organizzata ». 🔗 Leggi su Internews24.com

