Calciomercato Inter per la fascia destra si è pensato anche al clamoroso ritorno di Perisic

Per l'Inter, il calciomercato invernale si concentra sulla fascia destra, con l’obiettivo di rinforzare l’organico già a gennaio. Dopo la conclusione della trattativa per João Cancelo, annunciato dal Barcellona, la società valuta diverse opzioni, tra cui il possibile ritorno di Perisic. L’attenzione rimane alta sulle strategie per rafforzare la rosa senza trascurare le esigenze tecniche e di bilancio.

Calciomercato Inter. Archiviata definitivamente la pista João Cancelo, ufficializzato oggi dal Barcellona, l’Inter continua a muoversi alla ricerca di un esterno destro da inserire in rosa già a gennaio. Un’operazione tutt’altro che semplice: il mercato invernale offre poche opportunità e richiede incastri rapidi tra club, agenti e giocatori. Nonostante questo, in viale della Liberazione i contatti non mancano e diversi profili sono stati valutati. Calciomercato Inter, pensiero Perisic ma il PSV non lo cede. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da???? (@do.we) Il primo nome emerso è Dan Ndoye, sul quale l’Inter aveva sondato il terreno nel contesto dei dialoghi con il Nottingham Forest per Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

