Calcio Serie C La Pianese prepara la sfida alla Torres Matteo Colombo è di nuovo bianconero
La Pianese si prepara alla prossima sfida di Serie C contro la Torres. Dopo una pausa, Matteo Colombo è tornato a vestire la maglia bianconera, rafforzando la rosa in vista delle gare imminenti. La squadra lavora con attenzione per migliorare le proprie prestazioni e affrontare il campionato con determinazione.
Dopo aver ‘scaldato il motore’ la scorsa stagione, è tornato sul monte Amiata per restare: Matteo Colombo (nella foto) è, di nuovo, un giocatore della Pianese. Il centrocampista, classe 2004, è stato uno dei protagonisti della cavalcata bianconera verso i play off; a Piancastagnaio ha collezionato 35 presenze impreziosite da 3 reti, mettendosi in mostra prima di rientrare alla casa madre, l’Atalanta. Nella prima parte dell’attuale campionato, Colombo ha giocato proprio nell’Under 23 della Dea, nel girone C di Serie C, per poi decidere di legarsi alle zebrette a titolo definitivo, firmando un contratto di due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
