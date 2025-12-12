Calcio Serie C La Pianese sfida la Juventus Next Gen al ‘Moccagatta’ Birindelli ordina | Compattezza energia e attenzione
La Pianese affronta questa sera alle 20,30 la Juventus Next Gen allo stadio Moccagatta di Alessandria. La squadra toscana si prepara con concentrazione e determinazione, seguendo le indicazioni di Birindelli, per affrontare una sfida importante in Serie C, puntando sulla compattezza, energia e attenzione per ottenere un risultato positivo.
Ad Alessandria nel nome della continuità: la Pianese, questa sera alle 20,30, pesterà l’erba dello stadio Moccagatta, arena della Juventus Next Gen. E lo farà per dare seguito alle vittorie con Forlì e Gubbio, intervallate dall’amaro pareggio di Campobasso, nonché per tenere a debita distanza la ‘Giovane Signora’ Per il tecnico amiatino, Alessandro Birindelli (nella foto) un ‘ritorno al passato’. "Ho trascorso undici anni a Torino, in una società che mi ha dato tanto – ha detto – a partire dalla possibilità di giocare nel calcio che conta, di crescere come atleta e come uomo. È normale provare un affetto enorme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
