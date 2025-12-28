Calcio risultati e classifica di Serie A | l’Inter torna in testa

Ecco un riepilogo aggiornato dei risultati e della classifica di Serie A dopo la diciassettesima giornata, con l'Inter che torna in testa alla classifica. Di seguito i risultati più recenti e lo stato attuale del campionato, offrendo un quadro chiaro e preciso della situazione.

Roma, 28 dic. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Atalanta-Inter 0-1 Diciassettesima giornata: Parma-Fiorentina 1-0, Lecce-Como 0-3, Torino-Cagliari 1-2, Udinese-Lazio 1-1, Pisa-Juventus 0-2, Milan-Verona 3-0, Cremonese-Napoli 0-2, Bologna-Sassuolo 1-1, Atalanta-Inter 0-1, lunedì 29 dicembre ore 20.45 Roma-Genoa. Classifica: Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Juventus 32, Roma 30, Como 28, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta, Udinese, Sassuolo 22, Cremonese, Torino 21, Cagliari 19, Parma, Lecce 17, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9 Diciottesima giornata: venerdì 2 gennaio ore 20.

