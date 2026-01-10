Calcio a 5 Serie A2 Elite B C1 e C2 Scontro salvezza per l’OR Bagnolo ha fame di punti Guastalla | trasferta ostica

Nella prima giornata di ritorno della Serie A2, Olimpia Regium affronta il Montegrappa in uno scontro diretto per la salvezza. Bagnolo, invece, cerca punti fondamentali contro Guastalla in una sfida complessa. Partite cruciali per mantenere la posizione in classifica, con tutte le squadre determinate a ottenere risultati positivi per proseguire il campionato.

Importante scontro diretto in chiave salvezza per l’ Olimpia Regium (16), impegnata nella prima giornata di ritorno di Serie A2 Elite col Montegrappa (15). Reduce dalla vittoria prenatalizia contro l’Elledi, che la mantiene a +1 sulla zona playout, la formazione granata vuole il risultato pieno dal match in programma alle 17 all’Arena Sport contro i veneti, battuti 4-3 all’andata. "Troviamo un’avversaria che ha fatto mercato, innestando atleti di spessore. Per batterli servirà una Olimpia Regium concentrata, concreta e con voglia di vincere, proprio come accaduto con l’Elledi" spiega Alessandro Aieta, il cui gol ha avviato la rimonta con l’Elledi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Serie A2 Elite, B, C1 e C2. Scontro salvezza per l’OR. Bagnolo ha fame di punti. Guastalla: trasferta ostica Leggi anche: Calcio a 5. OR, trasferta delicata. Bagnolo, svegliati!. Guastalla prova a risalire Leggi anche: Calcio a 5 serie C1 e C2 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Messina Futsal apre il nuovo anno sul campo della Roma 3Z History; Serie A2, il Messina Futsal presenta il laterale argentino Franco Flores; Calcio a 5 / La Jesina sale a Lucrezia, il Corinaldo ospita Modena; Calcio a 5 Serie A. Penultima giornata di andata della regular season. Serie A2 Élite, scontro al vertice nel girone A. Lecco-Atlante Grosseto in diretta su Vivo Azzurro TV - Comincia così il girone di ritorno della Serie A2 Élite, tutto in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5, che sbarca su Vivo Az ... divisionecalcioa5.it

Calcio a 5, il Lecco fermato al Palataurus - 2 il 2026 del Lecco, fermato al PalaTaurus dall'Atlante Grosseto nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite. corrieredilecco.it

Serie A2 Élite protagonista su Vivo Azzurro TV: il calendario delle dirette del girone di ritorno - Dalle dirette di tutte e sei le partite del Main Round della UEFA Futsal Champions League – che avrà il suo ... divisionecalcioa5.it

CALCIO, SERIE C, 21^ GIORNATA, AUDACE CERIGNOLA TRAVOLGE POTENZA AL MONTERISI: 4-0 - facebook.com facebook

#Sassuolo - Per il ruolo di difensore centrale i neroverdi stanno pensando a Phil #Neumann, 28enne tedesco che milita nel #BirminghamCity (Serie B inglese). Non necessariamente il suo eventuale acquisto è legato alla cessione di #Muharemovic @calciom x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.