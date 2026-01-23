Calabria uccide la moglie e si suicida

Un tragico episodio di femminicidio-suicidio si è verificato a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Un uomo di 60 anni, commercialista, ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita. I Carabinieri hanno trovato le due persone senza vita in un luogo che testimonia la drammatica violenza dell’evento. La vicenda si inserisce in un contesto di grave violenza di genere, suscitando attenzione e riflessione sulla prevenzione di tali tragedie.

21.48 Femminicidio-suicidio a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Un commercialista di 60 anni e la moglie sono stati ritrovati senza vita in un lago di sangue dai Carabinieri. La coppia era separata da mesi e la donna era andata a vivere in Toscana. Negli ultimi giorni era tornata in Calabria con l'intenzione di trasferirsi. Rientrata in casa per prendere le ultime cose, è stata uccisa a colpi di pistola dall'uomo, che poi si è tolto la vita.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

