Tragedia familiare in Friuli uccide la moglie e si suicida

Una grave tragedia si è verificata a Latisana, in Friuli Venezia Giulia, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni e successivamente si è suicidato. L'evento ha sconvolto la comunità locale, che ha appreso con sgomento la notizia. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica vicenda, che ha lasciato senza parole i residenti della zona.

AGI - Tragedia familiare a Latisana, in Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 e poi si è tolto la vita. Sul posto i Carabinieri di Latisana coordinata dalla Procura. Il dramma, secondo una prima ricostruzione è avvenuto nell'abitazione dove la coppia viveva. L'uomo avrebbe ucciso la donna colpendola al capo forse con un utensile. La zona è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso e chiarire la dinamica del fatto. Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie di 78 per poi togliersi la vita. Il dramma si è consumato all'interno dell'abitazione della coppia, in via Casette 51. Le vittime sono Luigi, detto

