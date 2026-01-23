cagliari la sfida salvezza moise out pronto piccoli in tre per la fascia destra

Cagliari si prepara alla sfida salvezza, con alcune novità in formazione. Moise Kean si allena separatamente, mentre Piccoli si candida a sostituirlo. La fascia destra vede ora una lotta tra tre giocatori, nel tentativo di rafforzare la squadra in vista di un match decisivo. La situazione resta complessa, ma l’obiettivo è mantenere la categoria con determinazione e attenzione ai dettagli.

Il tempo scorre ma la speranza resta in sospeso. Moise Kean continua ad allenarsi da solo, lontano dal gruppo, mentre la Fiorentina prepara una partita che pesa come un macigno in chiave salvezza. Anche ieri l’attaccante ha proseguito nel suo lavoro differenziato, con un unico obiettivo: recuperare al meglio e mettersi il prima possibile al pari dei compagni. Una scelta prudente, inevitabile, ma che non porta buone notizie a Paolo Vanoli. Il tecnico aveva salutato Bologna con la convinzione che il numero 20 potesse rientrare in gruppo dopo un periodo complicato, segnato ancora una volta dai noti problemi alla caviglia destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

