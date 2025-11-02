Lazio-Cagliari | Europa o salvezza è la sfida tra esperienza e novità formazioni e tv

Roma 2 novembre 2025 - L'esperto allenatore capace di capolavori su tutte le panchine su cui si è seduto, di fronte al nuovo che avanza, una scommessa da parte dei rossoblù per costruire un futuro vincente. Maurizio Sarri contro Fabio Pisacane è forse la sfumatura di colore più facile da notare nel quadro di questa sfida. L'esperta Aquila biancoceleste affronta il giovane arrembante in rossoblù in un match dove uno dei due mister può trovare punti importanti per il conseguimento dei propri obiettivi. Il calcio d'inizio allo stadio Olimpico tra Lazio e Cagliari è previsto per domani, lunedì 3 novembre, alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

