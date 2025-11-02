Lazio-Cagliari | Europa o salvezza è la sfida tra esperienza e novità formazioni e tv
Roma 2 novembre 2025 - L'esperto allenatore capace di capolavori su tutte le panchine su cui si è seduto, di fronte al nuovo che avanza, una scommessa da parte dei rossoblù per costruire un futuro vincente. Maurizio Sarri contro Fabio Pisacane è forse la sfumatura di colore più facile da notare nel quadro di questa sfida. L'esperta Aquila biancoceleste affronta il giovane arrembante in rossoblù in un match dove uno dei due mister può trovare punti importanti per il conseguimento dei propri obiettivi. Il calcio d'inizio allo stadio Olimpico tra Lazio e Cagliari è previsto per domani, lunedì 3 novembre, alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Lazio, Nuno Tavares ancora ai box: niente Cagliari, obiettivo Inter Nuno Tavares non sarà a disposizione di Maurizio Sarri nemmeno per la sfida di lunedì sera contro il Cagliari all’Olimpico. Come riporta Il Corriere dello Sport, l’esterno portoghese sta prose - facebook.com Vai su Facebook
#SerieA | Verso Lazio-Cagliari, può tornare Mina: ecco le possibili scelte di #Pisacane #laziocagliari - X Vai su X
Lazio Cagliari, la situazione infortuni in vista della gara in programma all’Olimpico: ecco il punto - Lazio Cagliari, il punto della situazione degli infortuni in casa rossoblù in vista della gara in programma domani sera allo stadio “Olimpico” Si avvicina a grandi passi la delicata trasferta romana p ... Come scrive cagliarinews24.com
Lazio Cagliari, chi giocherà al posto dello squalificato Obert? Tutte le possibili soluzioni - Oggi vi segnaliamo chi potrebbe giocare al suo posto Adam Obert, difensore slovacco classe 2002, sarà costrett ... Si legge su cagliarinews24.com
Dia prima Lazio-Cagliari: "Non mi sono mai tirato indietro, sarà fondamentale un dettaglio" - L'attaccante dei biancocelesti ha presentato la gara valida per la decima giornata di Serie A attraverso i canali ufficiali del club ... Scrive msn.com