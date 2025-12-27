Palestra Inter l’esterno del Cagliari è l’obiettivo numero uno per la fascia destra del futuro

Inter News 24 Palestra Inter, il profilo dell’esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari convince i nerazzurri e diventa la priorità in caso di addio di Dumfries. Il nome di Marco Palestra è sempre più centrale nei ragionamenti di Inter in vista delle prossime finestre di mercato. In chiave Palestra Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno rappresenta oggi la vera priorità per il futuro della fascia destra nerazzurra. Palestra è una delle rivelazioni della stagione. In prestito al Cagliari, il classe 2005 sta impressionando per continuità, personalità e capacità di incidere su entrambe le fasi di gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

