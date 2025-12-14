Un' auto va in fiamme dietro al cimitero i carabinieri arrivano e trovano un cadavere carbonizzato

Un'auto in fiamme è stata scoperta dietro al cimitero di Masate, con all’interno un cadavere carbonizzato. L’intervento dei carabinieri ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause del tragico evento.

Un cadavere carbonizzato è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme lungo una stradina di campagna vicino a Masate. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano.L'allarmeLa scoperta è avvenuta per caso. I militari e i pompieri erano infatti giunti sul posto dopo aver. Today.it Cadavere carbonizzato trovato dentro un'auto in fiamme - Al momento non è nota la sua identità, dato che il corpo era irriconoscibile. rainews.it

