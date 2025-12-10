Il Gruppo Fassi acquisisce Tecnove | Obiettivo ampliare la filiera meccanica in Italia

Il Gruppo Fassi ha annunciato l'acquisizione di Tecnove Spa, azienda specializzata nella lavorazione di lamiere e carpenteria metallica con sede a Novellara. Con questa operazione, Fassi Group mira ad ampliare la propria filiera meccanica in Italia, rafforzando la presenza nel settore e consolidando la propria posizione di leadership nel segmento delle gru articolate.

Fassi Group, leader nella progetta zione e costru zione di gru articolate, ha completato l’acquisizione di Tecnove Spa, azienda specializzata nella lavorazione di lamiere e nella carpenteria metallica c on sede a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Tecnove si è affermata nel corso degli anni come azienda in grado di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di elevata qualità, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di una clientela sempre più internazionale. La società c onta attualmente più di 100 dipendenti, che verranno mantenut i nel passaggio al Gruppo bergamasco. “ Il Gruppo Fassi – dichiara Victor Gottardi, amministratore delegato di Fassi Gru -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Nuovo investimento della holding della famiglia Boroli Drago che rileva dal fondo Flexible Capital di Dea Capital Alternative Funds una quota di minoranza del gruppo fondato da Fassi. Si tratta di un’ulteriore gamba di business della holding a fianco a editoria Vai su Facebook

"DEMAFLEX S.N.C. DI FASSI EMILIO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

FASSI ACQUISISCE TECNOVE E AMPLIA LA FILIERA MECCANICA IN ITALIA - Fassi Group, leader globale nella progettazione e costruzione di gru articolate con oltre 60 anni di storia, ha completato l’acquisizione di Tecnove Spa, azienda specializzata nella lavorazione di ... Riporta zeroventiquattro.it