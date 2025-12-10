Il Gruppo Fassi acquisisce Tecnove | Obiettivo ampliare la filiera meccanica in Italia

Il Gruppo Fassi ha annunciato l'acquisizione di Tecnove Spa, azienda specializzata nella lavorazione di lamiere e carpenteria metallica con sede a Novellara. Con questa operazione, Fassi Group mira ad ampliare la propria filiera meccanica in Italia, rafforzando la presenza nel settore e consolidando la propria posizione di leadership nel segmento delle gru articolate.

Fassi Group, leader nella progetta zione e costru zione di gru articolate, ha completato l’acquisizione di Tecnove Spa, azienda specializzata nella lavorazione di lamiere e nella carpenteria metallica c on sede a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Tecnove si è affermata nel corso degli anni come azienda in grado di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di elevata qualità, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di una clientela sempre più internazionale. La società c onta attualmente più di 100 dipendenti, che verranno mantenut i nel passaggio al Gruppo bergamasco. “ Il Gruppo Fassi – dichiara Victor Gottardi, amministratore delegato di Fassi Gru -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

